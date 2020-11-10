المسيلة: مصالح الولاية تصدر بلاغا لتنظيم منح رخص التنقل خلال فترات الحجر الصحي

اصدر والي ولاية المسيلة، مساء اليوم بلاغا للمواطنين بخصوص تنظيم رخص التنقل في فترات الحجر الصحية، أين أمر بالسماح لأصحاب مركبات نقل المواد الغذائية و الخضر، و اصحاب المخابز.

وذلك شريطة إستظهار السجل التجاري وان تكون المركبات مخصصة للنشاط ( ليست سياحية) .

هذا و سيسمح لأفراد السلم الطبي بالتنقل و الصيادلة، بالإضافة إلى السماح في حالات إستثنائية لتنقل المرضى بشرط إثبات وجهة التنقل للسبب الطبي، في حين سيطلب من المتنقلين خارج تراب الولاية إظهار وثيقة تثبت موعد الطبيب.

البلاغ تضمن أيضا قرار السلطات الولائية بتشكيل لجنة مكونة من الجهات المختصة لدراسة ملفات طالبي رخص

التنقل مع تعطيل العمل بالرخص الممنوحة سابقا تلقائيا.

هذا و تم توجيه تعليمة للمؤسسات العمومية و الخاصة بضرورة تحضير قواىم العمال المعنيين بالعمل أثناء فترة الحجر لتسهيل مهمة تنقلهم من و إلى مكان عملهم .