المسيلة.. مصرع ثلاثيني في انحراف سيارة

لقي شخص مصرعه في حادث مرور مميت وقع مساء اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بالطريق الوطني رقم 89، على مستوى منطقة العنق التابعة لبلدية الهامل في المسيلة.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشجرة، ما أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 32 سنة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الملح، مدعومة بالوحدة الثانوية بوسعادة، في حدود الساعة 16:58. حيث تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة.