المسيلة.. مصرع شخصين في حادث مرور أليم ببلدية عين الخضرة

لقي شخصين حتفهما، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث مرور أليم ببلدية عين الخضرة ولاية المسيلة.

وحسب ما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع مستوى الطريق الولائي رقم 01 بمشتة أولاد أحمد بلدية عين الخضرة على الساعة 19 و15 دقيقة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذا الحادث تمثل في إصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية، مما خلف خلف وفاة رجلين يبلغان من العمر 32 و66 سنة وإصابة رجل آخر يبلغ من العمر 63 سنة.

هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في عين المكان، قبل نقله رفقة جثة الضحيتين إلى مستشفى مقرة.

ومن جهتها، قامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.