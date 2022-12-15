المسيلة: مغادرة 21 جريحا المستشفى بعد حادث الشلال

كشف مدير الصحة لولاية المسيلة زين الدين عقبي، أن 21 شخصا من المصابين في حادث المرور الذي وقع أمس في منطقة الشلال قد خرجوا من المستشفى. .

وقال مدير الصحة في تصريح “للنهار أونلاين”، أن 21 شخصا من الذين تعرضوا للحادث أمس قد تماثلوا للشفاء و غادروا مستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية. فيما يواصل بقية الضحايا العلاج تحت إشراف الاطقم الطبية.

للإشارة فقد لقي أمس الأربعاء 9 أشخاص حتفهم. فيما أصيب 41 اخرين بجروح إثر حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بلدية شلال في ولاية المسيلة.

وحسب مصالح الدرك الوطني بالمسيلة فإن الحادث وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال. وتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيجر.

وخلف الحادث وفاة 9 أشخاص وإصابة 41 اخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى زهراوي بالمسيلة

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث