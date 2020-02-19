المسيلة: مفبرك فيديو قرعة الحج في قبضة الامن

تمكنت مصالح الامن بولاية المسيلة من توقيف شخص قام بفبركة فيديو وإبتزاز المعني به بغرض الحصول على أموال.

وحسب معلومات تحصلت النها راونلاين عليها فإن صاحب الفيديو قام بفبركته وابتزاز المعني، طالبا منه مبلغا من المال.

وهذا مقابل مسح الفيديو أونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشويه صورته بفضيحة.

وعلى إثر ذلك قام الضحية بتقديم شكوى لدى مصالح الدرك ضد صاحب الفيديو، أين تم نصب كمين له ليلة أمس وتوقيفه متلبسا.

وسيتم تقديم المشتبه فيه اليوم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وحسب المعلومات الواردة لدينا قام المشتبه فيه بتعديل الفيديو ليظهر على أساس أن الضحية هو من قام بفبركة القرعة.

وللإشارة فقد قام المشتبه فيه بفبركة فيديو يظهر من خلال قيام الضحية بالتزوير في عملية قرعة الحج.