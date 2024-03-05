المسيلة.. مناقشة شرفية رمزية لأطروحة طالبة الدكتوراه المتوفاة في حادث مرور

تم اليوم بقاعة المحاضرات عبد الحميد بن باديس بجامعة المسيلة مناقشة شرفية لأطروحة الدكتوراه في التاريخ العائدة للطالبة طاهري فاطمة المتوفاة في انقلاب حافلة الموت خط المسيلة بوسعادة .

وجرى ذلك بحضور عائلة المرحومة وأسرة قسم التاريخ لجامعة المسيلة وعلى رأسها اعضاء لجنة المناقشة والاستاذ المشرف البروفيسور جويبة عبد الكامل وكل إطارات وأساتذة كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية .

وتجدر الإشارة الى أن الطالبة المتوفاة إثر حادث مرور، والساكنة بقرية الطواهرية بالمسيلة كانت بصدد مناقشة رسالة تخرجها، دكتوراه في التاريخ بعنوان القيم الدينية للثورة الجزائرية كفكر وممارسة 1954_1962 ، اليوم الثلاثاء.