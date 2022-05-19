المسيلة..منح 69 اعتمادا لفتح صيدليات خاصة

تشرف المديرية العامة للصيدلة و التجهيزات الطبية، اليوم الخميس، على منح 69 اعتمادا لفتح صيدليات خاصة في ولاية المسيلة.

وفي بيان لوزارة الصحة، أمس الاربعاء، فستشرف المديرية العامة للصيدلة و التجهيزات الطبية اليوم الخميس على فعاليات الجلسة العلنية لمنح 69 اعتمادا لفتح صيدليات خاصة في ولاية المسيلة.

وأضاف البيان، أن هذه العملية منظمة من طرف مديرية الصحة و السكان لذات الولاية، حيث سيتم تنصيب هذه الصيدليات الخاصة على مستوى إقليم الولاية حسب ترتيبها في قائمة الانتظار النهائية.

كما ستشمل هذه العملية عدة ولايات أخرى خلال الاسابيع القليلة القادمة.

ويأتي هذا في إطار مساعي وزارة الصحة الرامية إلى توفير الأدوية و خلق أكبر عدد ممكن من الفرص للصيادلة غير المعتمدين.

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