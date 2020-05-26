المسيلة: مواطنو بلدية مسيف في وقفة إحتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية

واصل مواطنو وممثلو المجتمع المدني ببلدية مسيف شرق ولاية المسيلة حركتهم الاحتجاجية أين قامو بوقفة صبيحة اليوم أمام مقر بلدية مسيف.

وذلك للمطالبة بتوفير سيارة إسعاف وفتح جناح خاص لعلاج مرضى كوفيد19 وتحسين الخدمات الصحية بالعيادة المتواجدة بالمنطقة.

المحتجون أبدوا إمتعاضهم خاصة بعد توزيع مجموعة من سيارات الإسعاف نهاية شهر رمضان والتي لم تكن مسيف معنية بها رغم الوعود المتكررة للمسؤولين بتوفيرها.

إضافة إلى عدم توفر العيادة المتعددة الخدمات على سيارة إسعاف قادرة على نقل المرضى للمستشفيات المجاورة و التي يبعد أقربها 55 كم عن مقر بلدية مسيف.

هذا وطالب المحتجون بضرورة فتح جناح خاص لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

خاصة وأن المنطقة قد سجلت مؤخرا العديد من الإصابات المؤكدة والتي تم نقلها لمستشفى بن سرور للعلاج.

وناشد ممثلو المجتمع المدني الجهات الوصية التدخل لإيجاد حل عبر توفير سيارة إسعاف ولوضعيتهم في أقرب الآجال وتحسين الخدمات الصحية بالعيادة.