المسيلة: نواب البرلمان عن الولاية يتبرعون براتب شهر لإقتناء المساعدات الطبية

أطلق اليوم نواب البرلمان عن ولاية المسيلة، مبادرة للمساهمة في تقديم إعانات مالية لإقتناء المساعدات الطبية الخاصة بالمستشفيات ، أين قام نواب البرلمان بجمع مبلغ 260 مليون سنتيم والمتمثلة في راتب شهر كامل عن كل واحد فيهم من أجل إيداعها في الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات والذي كان قد أمر والي الولاية بفتحه اليوم.

هذا و قد لاقت المبادرة استحسانا واسعا كونها الاولى من نوعها والتي جمعت كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، بالإضافة إلى الوضع الصحي الذي تعيشه الولاية