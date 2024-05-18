المسيلة: هذه الطرق مقطوعة امام حركة المرور
بقلم صيد ابراهيم
تعلم مصالح الدرك الوطني بالمسيلة مستعملي المركبات عن وجود ثلاث مقاطع مقطوعة امام حركة المرور بشكل نهائي. وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وحسب ذات المصالح فإنه يتعلق الأمر بكل من:
الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين ولايتي المسيلة والبويرة في شطره الرابط بين بلديتي بن زوح وعين الحجل.
الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي تارمونت وونوغة.
الطريق الولائي رقم 6 الرابط بين بلديتي بن زوح وخطوطي سد الجير بمحطة الخدمات والي.
كما تنبه مستعملي الطريق اخذ الحيطة والحذر والاتصال عبر الخط الأخضر المجاني 1055 لطلب المساعدة اوالاستسفار على حالة الطرقات.
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