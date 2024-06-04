المسيلة.. هذه الطرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت قيادة الدرك الوطني، اليوم السبت، عن قطع عدة طرق بسبب ارتفاع منسوب المياه بسبب الاضطرابات الجوية الاخيرة التي شهدتها ولاية المسيلة.

وحسب صفحة طريقي، فإن الطرق المقطوعة بالولاية تممثل في الطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي الجلفة و المسيلة على مستوى منطقة وادي يامون بلدية عين الملح.

بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 70 الرابط في شطره الرابط بين بلديتي بئر الفضة وعين الملح على مستوى منطقة المقيطع بلدية بئر الفضة.

والطريق الولائي رقم 07 الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 70 و 89 ببلدية عين الريش.

ونصحت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.