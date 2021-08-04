المسيلة: هذه تفاصيل العملية التضامنية لإقتناء مولدات الأكسيجين لمستشفيات الولاية
بقلم سفيان قوادري
علمت “النهار اونلاين” من مصادر موثوقة، أنه سيتم اقتناء 05 مولدات للأكسجين من دولة تركيا لفائدة مستشفيات ولاية المسيلة. وسيتم تسديد مستحقاتها في اطار عملية تضامنية واسعة. عن طريق التبرعات التي ساهم فيها رجال أعمال و تجار وجمعيات ومواطنين بعدد من المناطق عبر بلديات الولاية.
وقال والي عبد الحميد، منسق هذه العملية، فإن نقل هذه التجهيزات سيتم عن طريق طائرة بتكفل من وزارة النقل. وتخص العملية مستشفى بوسعادة. وعين الملح. ومستشفى المسيلة ومستشفى سيدي عيسى.
وأضافت ذات المصادر، أنه يتم حاليا بمدينة بن سرور، جمع التبرعات من طرف المحسنين ورجال أعمال لاستكمال المبلغ المطلوب لأجل اقتناء المولد لمستشفى بن سرور . أما بالنسبة لمستشفى مقرة فإن عملية الاقتناء ونقل مولد الأوكسجين من دولة تركيا، كما سيتم التكفل بجلب مكثفات الأوكسجين من طرف تجار المسيلة.
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