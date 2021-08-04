المسيلة: هذه تفاصيل العملية التضامنية لإقتناء مولدات الأكسيجين لمستشفيات الولاية

علمت “النهار اونلاين” من مصادر موثوقة، أنه سيتم اقتناء 05 مولدات للأكسجين من دولة تركيا لفائدة مستشفيات ولاية المسيلة. وسيتم تسديد مستحقاتها في اطار عملية تضامنية واسعة. عن طريق التبرعات التي ساهم فيها رجال أعمال و تجار وجمعيات ومواطنين بعدد من المناطق عبر بلديات الولاية.

وقال والي عبد الحميد، منسق هذه العملية، فإن نقل هذه التجهيزات سيتم عن طريق طائرة بتكفل من وزارة النقل. وتخص العملية مستشفى بوسعادة. وعين الملح. ومستشفى المسيلة ومستشفى سيدي عيسى.

وأضافت ذات المصادر، أنه يتم حاليا بمدينة بن سرور، جمع التبرعات من طرف المحسنين ورجال أعمال لاستكمال المبلغ المطلوب لأجل اقتناء المولد لمستشفى بن سرور . أما بالنسبة لمستشفى مقرة فإن عملية الاقتناء ونقل مولد الأوكسجين من دولة تركيا، كما سيتم التكفل بجلب مكثفات الأوكسجين من طرف تجار المسيلة.