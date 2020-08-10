المسيلة والعاصمة تسجلان أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروسكورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 35712 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1312حالة وفاة.

بينما تماثلت 414 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 24920 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 47 شخصا بالعنايةالمركزة.

وجاء توزيع اكبر عدد من الإصابات عبر الولايات لـ24 ساعة الأخيرة كالتالي:

المسيلة: + 50

الجزائر: +45

وهران: + 39

عنابة: +36

بجاية: +24

عين تموشنت: +23

بسكرة: +22

جيجل: + 21

سطيف: +19

الجلفة: +18

بومرداس: +17

مستغانم: +17

الشلف: + 16

تمنراست: + 13

تلمسان: + 13

البويرة: + 12

تيسمسيلت: + 12

ورقلة: +12

تيبازة: +11

سيدي بلعباس: +11

تندوف: +10