المسيلة: والي الولاية يقف على عملية البحث عن الطفل المفقود بالمعاضيد

قام عشية اليوم والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي، بزيارة منزل عائلة الطفل المفقود خليل قواسمية، في قرية الغيل ببلدية المعاضيد.

الزيارة كانت رفقة السلطات المحلية و العسكرية، وجاءت للوقوف على عملية البحث المتواصلة منذ يومين عن الطفل المفقود صاحب ال10 سنوات.

هذا و قد أعطى الوالي تعليمات بضرورة تكثيف الجهود في عملية البحث و توفير كامل الإمكانيات اللازمة من أجل العثور على الطفل في اقرب وقت ممكن.

طالع أيضا: المسيلة..تواصل عملية البحث عن الطفل المفقود بالمعاضيد

تتواصل بمنطقة المعاضيد عملية البحث عن الطفل خليل قواسمية، صاحب العشر سنوات، والذي غاب عن الانظار منذ عصر أمس من مسكنه بمنطقة الغيل التابعة لبلدية المعاضيد بالمسيلة.

الطفل وحسب معلومات للنهار اونلاين، مصاب بمرض التوحد و غاب عن الانظار في ظروف غامضة.

أين انطلقت عملية البحث عنه منذ ليلة أمس، ويشارك في عملية البحث مواطنون و أهل المفقود.

بالإضافة إلى اعوان الدرك الوطني والحماية المدنية، حيث يتم تمشيط الجبال المحاذية لمسكن الطفل على أمل العثور عليه.

طالع أيضا: عين الدفلى: العثور على الشاب المفقود بغابة واد الكبير

عثر مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى على شاب مفقود يبلغ من العمر 18 سنة بالمكان المسمى الواد الكبير.

وتم العثور عليه، على إثر عملية البحث عن شخص مفقود بالمكان المسمى دوار بوعروص ببلدية عين بويحى دائرة العبادية. والتي إنطلقت يوم أمس 11 نوفمبر 2021 في حدود الساعة 21 سا 45 دقيقة ليلا. و التي إستمرت إلى غاية هذا اليوم.

حيث تم العثور على الشخص المفقود على الساعة 10 سا 20 دقيقة صباحا من هذا اليوم بمنطقة غابية. بالمكان المسمى الواد الكبير – دوار بوعروص على بعد حوالي 03 كلم من مقر سكناه. المفقود يبلغ من العمر 18 سنة وجد في حالة صحية عادية تم إجلاؤه إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف. وهذا بمشاركة مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني ومواطنين من سكان المنطقة.