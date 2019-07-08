المسيلة: وضع رئيس أمل بوسعادة السابق و3 موظفين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنح الابتدائية ببوسعادة في المسيلة، بوضع رئيس أمل بوسعادة السابق رفقة 3 موظفين تحت الرقابة القضائية.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ قرار المحكمة جاء بعد التحقيق في عملية تزوير وإستعمال المزوّر قام بها رئيس أمل بوسعادة السابق المدعو “ن،ع”

رفقة 36 موظفين أحدههم يعمل في بمكتب البريد لبلدية بوسعادة.

ويتابع المتهم على أساس تقديمه طلبيات لاستخراج سيارات من مصنع رونو للسيارات بأسماء أشخاص دون علمهم، لإعادة بيعها على مستوى وكالته ببوسعادة.

كما كشف التحقيق عن وجود أشخاص تبين أن حساباتهم البريدية استقبلت أموالا وتم سحبها دون علمهم.