المسيلة.. وضع محطة القطار ببرهوم حيز الخدمة

أشرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عاج بوعوني رفقة والي المسيلة نجم الدين طيار، اليوم ،على وضع محطة برهوم بالولاية حيز الخدمة، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم.

ويأتي وضع هذه المحطة حيز الخدمة، تنفيذا لتعليمات وزير النقل السعيد سعيود، وبعد انتظار ساكنة بلدية برهوم لمدة تشارف ثلاثين سنة.

وسيتمكن ساكنة برهوم من الاستفادة من رحلات القطارين الرابطين بين كل من ولاية باتنة والجزائر العاصمة. وكذا القطار الرابط بين ولاية تقرت والجزائر العاصمة. بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخطوط الأخرى من خلال الربط بالشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

هذا وستمكن هذه العملية من تسهيل و تنظيم التسيير العملياتي للقطارات على مستوى الخطوط المذكورة، مما يسمح باستغلالها بشكل أمثل.