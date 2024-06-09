 المسيلة.. وفاة إمرأة وإصابة شخصين في حادث مرور بعين الحجل

لقيت إمرأة مصرعها، اليوم الأحد، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 40 ببلدية عين الحجل بولاية المسيلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 11سا40د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 40 بالمكان المسمى أولاد علي ببلدية ودائرة عين الحجل.

وخلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 40 سنة وإصابة 2 آخرين بجروح ، من جنس ذكر يبلغان من العمر 28 سنة و 58 سنة.

ليتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.