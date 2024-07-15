المسيلة: وفاة إمرأة وإصابة 2 أخرين في حادث مرور 

لقيت امرأة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة حتفها مساء اليوم إثر حادث دهس بسيارة على الطريق الوطني رقم 60 بمنطقة أولاد أحمد، وفق ما أفادت به خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية بالمسيلة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة لإنقاذ المصابين في الحادث. ونتج عن الحادث إصابة شخصين من جنس ذكر في حالة صدمة، أحدهما يبلغ من العمر حوالي 21 سنة والآخر 31 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزهراوي لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تحويل جثة الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.