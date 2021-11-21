المسيلة: وفاة رئيس بلدية اولاد سيدي ابراهيم الأسبق أثناء تنشيطه لحملة حزب الأفلان

توفي ليلة أمس رئيس بلدية اولاد سيدي ابراهيم الأسبق نعمان بقاش بولاية المسيلة. أثناء تنشيطه لحملة حزب الأفلان في قرية لوبير.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المعني يبلغ من العمر 53 سنة كان ينشط لقاءا جواريا رفقة مترشحي الحزب في قرية لوبير ليلة أمس وتوفي بعد الكلمة التي ألقاها في التجمع.

للإشارة فإن المتوفي ليس مترشحا، وكان ينشط الحملة لحزب جبهة التحرير الوطني “الافلان”.

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المسيلة.. إصابة 10 أشخاص في إصطدام بين سيارتين ببلدية أولاد سيدي ابراهيم

أصيب اليوم الخميس، 10 أشخاص إثر حادث مرور ببلدية أولاد سيدي ابراهيم في ولاية المسيلة حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

ووقع هذا الحادث على الساعة 12 سا 35 د بمخرج مدينة بوسعادة على مستوى الطريق الوطني رقم 08، إثر اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث إصابة 10 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 81 سنة و 04 سنوات، تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة.

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

خلف حادث مرور خطير، وقع بمنطقة المقرن على مستوى الطريق الولائي رقم 60 باقليم بلدية عين الملح في المسيلة، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الملح صبيحة اليوم الخميس، في هذا الحادث والمتمثل في اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث، وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 29 سنة وإصابة 04 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 19 و 45 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين الملح.

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