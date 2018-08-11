المسيلة: وفاة رضيع نتيجة لسقوط جزء من البيت ببوسعادة

شهدت مدينة بوسعادة الواقعة جنوب ولاية المسيلة أمسية البارحة كارثة اخرى تضاف لمجموعة الكوارث التي تتوالى منذ بداية فصل الصيف.

جراء سقوط جزء من بيت بحي البناء الذاتي بالباطن، ما خلف وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر و نقل اخويه إلى مستشفى رزيق البشير ببوسعادة.

لإصابتهم بكيور خطيرة في مناطق متفرقة من الجسد .

فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث الذي خلف استنكارا شديدا وسط السكان.

خاصة و ان أغلب المنازل المتواجدة هناك مسقوفة بالقصدير .و طالبوا السلطات المحلية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة.

من أهمها توزيع السكنات الذي يبقى عالقا إلى إشعار آخر ببوسعادة أو تسوية وضعيتهم القانونية.

عبر فتح الوكالة العقارية قصد الإستفادة من عقود الملكية.