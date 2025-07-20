المسيلة : وفاة سيدة بطلق ناري خلال احتفالات البكالوريا في حمام الضلعة

لقيت السيدة م.ف، البالغة من العمر 55 سنة، مصرعها اليوم، إثر إصابتها بطلق ناري على مستوى الشريان في رجلها، خلال احتفالات النجاح في شهادة البكالوريا بمدينة حمام الضلعة بولاية المسيلة.

وحسب مصادر محلية، فإن الطلق الناري انطلق من بندقية صيد تقليدية كان يستعملها أحد الأشخاص خلال الاحتفال، حيث أطلق عيارات نارية، لتصيب إحداها السيدة عن طريق الخطأ وهي في محيط موقع الاحتفال.

تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى الزهراوي، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها البليغة.