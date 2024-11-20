المسيلة: وفاة شاب اختناقا بالغاز بأولاد سيدي ابراهيم

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه، اليوم الأربعاء إثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان ماء داخل مكان مغلق يفتقر إلى قنوات تصريف الغازات.

الحادث وقع في حي الحاجب ببلدية أولاد سيدي إبراهيم، التابعة لدائرة بوسعادة. حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة عند الساعة الواحدة ظهرا. أين تم العثور على الضحية بالقرب من الحمام المنزلي فاقدًا للوعي. وأكدت المصالح المختصة وفاته في عين المكان، ليتم نقل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة.