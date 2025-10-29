المسيلة .. وفاة شاب في حادث اصطدام بين حافلة ودراجة نارية

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 29 سنة حتفه، مساء اليوم الأربعاء، في حادث مرور مميت وقع بالطريق الاجتنابي للوزن الثقيل بين المدخل الشمالي لمدينة المسيلة ومحول طريق حمام الضلعة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (جيجل - بشار) ودراجة نارية كان يقودها الضحية.

وخلف الحادث وفاة سائق الدراجة النارية بعين المكان، فيما لم تُسجّل إصابات في صفوف ركاب الحافلة. وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المسيلة.