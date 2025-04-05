المسيلة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور  ببوسعادة

لقي شاب يبلغ من العمر 34 سنة مصرعه، وأصيب آخر يبلغ من العمر 22 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، مساء يوم الجمعة، في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46، بمحور الدوران باتجاه الهامل، ببلدية بوسعادة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخل أعوان المركز المتقدم لبوسعادة على الساعة 21:51 ليلاً، عقب تسجيل حادث انحراف وانقلاب دراجة نارية كان على متنها الضحيتان. وقد أسفر الحادث عن وفاة الشاب الثلاثيني في عين المكان، حيث تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة، فيما تم إسعاف المصاب الثاني ونقله على جناح السرعة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.