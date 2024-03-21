المسيلة: وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بجبل مساعد

وقع مساء اليوم حادث مرور مميت بولاية المسيلة ببلدية” جبل مساعد ” على الطريق الوطني رقم 89، حيث اصطدمت سيارتان ما أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 25 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن الحادث نتج عن اصطدام مروع بين السيارتين. مما تسبب في وفاة الشاب وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهم من الجنس أنثى وواحد من الجنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 30 و 58 سنة. حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى عين الملح لتلقي العلاج الضروري.