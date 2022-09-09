المسيلة: وفاة شخصين إثر انقلاب شاحنة وسقوطها في واد

تسبب إنحراف وانقلاب شاحنة في الطريق الوطني 46 بالقرب من الحاجز الأمني الهامل بولاية المسيلة في وفاة شخصين.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة على الساعة 06سا 33د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46 طريق الجلفة بالقرب من الحاجز الامني الهامل.

كما اضاف البيان، أن الحادث تمثل في انقلاب شاحنة وسقوطها في واد. خلف وفاة شخصين من جنس ذكر في العقد الثالثت من العمر. نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث بوسعادة.