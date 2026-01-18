المسيلة.. وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 45 بمنطقة بياضة بلدية اولاد ماضي بولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة تدخلت على الساعة 07 سا 47 د. من أجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 45. بمنطقة بياضة بلدية اولاد ماضي.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخصين أعمارهما 53 و56 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المسيلة.

