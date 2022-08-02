المسيلة: وفاة شخصين في حادث مرور

كما لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، على مستوى بلدية الهامل بولاية المسيلة.

وحسب مصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة، بالضبط على مستوى بلدية الهامل.

وحسب ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص.

كما تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالمسيلة صباح هذا اليوم الأحد، في حادث مرور خطير خلف إصابة شخصين بجروح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث، في إنقلاب وإنقسام سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 45 المخرج الجنوبي لمدينة المسيلة.

وخلف الحادث، إصابة شخصين بجروح وآلام مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.

وفاة 37 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال يومين