المسيلة: وفاة شخصين في حادث مرور
لقي شخصان حتفهما اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 8 الرابط بين ولايتي المسيلة والبويرة، في شطره الرابط بين بلديتي عين الديس وسيدي هجرس.
وخسب مصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث بالضبط على مستوى المكان المسمى الحاسي بلدية عين الديس.حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين.
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المسيلة: وفاة شخص في حادث مرور
كما لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، على مستوى بلدية الهامل بولاية المسيلة.
وحسب مصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة، بالضبط على مستوى بلدية الهامل.
وحسب ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص.
إصابة شخصين في إنقلاب وإنقسام سيارة
كما تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالمسيلة صباح هذا اليوم الأحد، في حادث مرور خطير خلف إصابة شخصين بجروح.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث، في إنقلاب وإنقسام سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 45 المخرج الجنوبي لمدينة المسيلة.
وخلف الحادث، إصابة شخصين بجروح وآلام مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.
وفاة 37 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال يومين
كما لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 646 آخرون في عدة حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وحسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بانتشال جثث 10 أشخاص توفوا غرقا.
وتم إنتشال 4 جثث على مستوى الشواطئ و6 بمجمعات مائية بكل من تيبازة وبجاية وبومرداس، البيض والمسيلة. حيث تم انتشال جثث الضحايا وتحويلها إلى المستشفيات المحلية.
كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإطفاء 8 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، والطارف، وعنابة، وغرداية، النعامة والوادي.
ومكنت الإسعافات من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة.
إصابة شخصين في إنقلاب وإنقسام سيارة بالمسيلة
كما تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالمسيلة صباح هذا اليوم الأحد، في حادث مرور خطير خلف إصابة شخصين بجروح.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث، في إنقلاب وإنقسام سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 45 المخرج الجنوبي لمدينة المسيلة.
وخلف الحادث، إصابة شخصين بجروح وآلام مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.