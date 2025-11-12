المسيلة.. وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور خطير بوادي شكورة ببوسعادة

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع مساء اليوم الاربعاء، بالمكان المسمى وادي شكورة على الطريق الوطني رقم 46 باتجاه بوسعادة.

وحسب مصالح الحماية المدنية ببن سرور، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان.

فيما أصيب ثلاثة آخرون من بين أربعة ذكور وأنثى تتراوح أعمارهم بين 7 و40 سنة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى بن سرور لتلقي العلاج، في حين تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.