المسيلة.. وفاة شخصين واصابة آخرين بالطريق الوطني رقم 46
بقلم ط.خير الدين
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 ببلدية سليم بولاية المسيلة.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا58د ، من اجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية سليم ودائرة جبل امساعد.
وخلف الحادث وفاة شخصين من جنس أنثى وإصابة 2 آخرين من جنس ذكر بجروح مختلفة.
ليتم أسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي أما الوفيات فتم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.
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