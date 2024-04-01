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المسيلة.. وفاة شخصين واصابة آخرين بالطريق الوطني رقم 46

بقلم ط.خير الدين
المسيلة.. وفاة شخصين واصابة آخرين بالطريق الوطني رقم 46
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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الإثنين، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 ببلدية سليم بولاية المسيلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا58د ، من اجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية سليم ودائرة جبل امساعد.

وخلف الحادث  وفاة شخصين من جنس أنثى وإصابة 2 آخرين من جنس ذكر بجروح مختلفة.

ليتم أسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي أما الوفيات فتم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.

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