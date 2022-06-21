المسيلة: وفاة شخص في اصطدام بين سيارة وشاحنة
لقي شخص حتفه وأصيب إثنان آخران، بجروح في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم46 بولاية المسيلة.
و في بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الملح مدعومة بالوحدة الثانوية بوسعادة الساعة الرابعة و 11 دقيقة لأجل حادث مرور مميت.
و المتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة بمنطقة كاف الطيور على مستوى الطريق الوطني رقم 46
حيث خلف الحادث وفاة شخص، في عين المكان يبلغ من العمر حوالي 46 سنة من جنس ذكر و جريحين من جنس ذكر (8 و52 سنة).
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كما اصيب 18 شخص بجروج متفاوتة الخطورة، ظهيرة اليوم، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة لحمل الآليات.
ووقع هذا الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 45، في شطره الرابط بين الشلال و المسيلة في منطقة بياضة.
ليتم نقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الزهراوي، فيما لم يخلف الحادث اي اصابات خطيرة.
كما قام والي المسيلة رفقة السلطات المحلية بزيارة الجرحى بمستشفى الزهراوي للإطمئنان عليهم.
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، من حجز كمية معتبرة من الحلي الذهبية.
وحسب بيان مصالح الجمارك، فإن الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة قدر ب6245.64 غرام كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مهيأة لإخفاء الغش على متن سيارة سياحية.
وتندرج العملية في إطار الجهود الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية لقمع وإحباط كل أشكال المخالفات التي من شأنها المساس بالإقتصاد الوطني والإضرار بحقوق الخزينة العمومية.
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المسيلة..الفلاحون شعبة انتاج الحبوب مدعوون للتصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية حصاد
المسيلة..الفلاحون شعبة انتاج الحبوب مدعوون للتصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية حصاد
كما دعت مصالح ولاية المسيلة، الفلاحين شعبة إنتاج الحبوب، الى التصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية للحصاد.
وذلك بالتقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية للدوائر وكذا على مستوى مقرات الدوائر، لتقديم المزيد من الارشادات والنصائح مع المرافقة التامة.
وسيسمح هذا الاجراء بإستفادة الفلاح من المزايا والتحفيزات التي أقرتها الدولة لاسيما تجنيد وتوفير آلات الحصاد.
بالإضافة الى وسائل نقل المنتوج وأماكن التجميع التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.
وكذا تسهيل الحصول على المستحقات المالية من الشباك المخصص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة المسيلة.