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أخبار الجزائر

المسيلة: وفاة شخص وإصابة 07 آخرين في حادث مرور ببوسعادة

بقلم سفيان قوادري
المسيلة: وفاة شخص وإصابة 07 آخرين في حادث مرور ببوسعادة
حادث مرور
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شهد الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بوسعادة و بلدية الهامل بولاية المسيلة، حادث مرور خطير. أسفر عن وفاة شخص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص المتوفي يبلغ من العمر 24 سنة، كما تسبب الحادث في إصابة 07 أشخاص آخرين تتراوح اعمارهم بين 10 و 33 سنة. ووقع الحادث إثر إصطدام بين ثلاث سيارات في المنعرجات بذات الطريق. أين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة من أجل اسعاف الضحايا و نقلهم إلى مستشفى رزيق البشير ببوسعادة.

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