المسيلة.. وفاة شخص وتسمم آخر بغاز أحادي أكسيد الكربون

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر جراء تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي داخل غرفة (منزل فردي طابق أرضي+1) بولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز co المنبعث من موقد طهي داخل غرفة. (منزل فردي طابق أرضي+1) بحي 19 جوان بلدية عين الحجل.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر عمره 34 سنة (توفي بالعيادة)، وإصابة شخص من جنس أنثى. لها حالة إغماء عمرها حوالي 20 سنة، تم اسعافهما ونقلهما إلى عيادة عين الحجل.

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