المسيلة.. وفاة طفل بلدغة أفعى بأولاد عدي لقبالة

لقي، صبيحة اليوم السبت، طفل يبلغ من العمر ستة سنوات حتفه متأثرا بلدغة أفعى كانت قد أصابته أمسية البارحة أمام مسكنه العائلي بقرية الدرافلة التابعة لبلدية اولاد عدي لقبالة.

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة اليوم بمصلحة الإنعاش بمستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية.

بعدما تم نقله إلى عيادة أولاد عدي لقبالة، ليتم تحويله إلى مستشفى الزهراوي في حالة حرجة ليلفظ انفاسه صبيحة اليوم.

وحسب معلومات تحصلت عليها النهار اونلاين فإن الضحية تأخر في الوصول إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد عدي لقبالة.

وذلك بسبب حالة الطريق المهترئة بين القرية ووسط المدينة، ما تسبب في تأزم حالته الصحية نتيجة اللدغة.

لينقل في حالة حرجة إلى مستشفى الزهراوي و توفي هناك.