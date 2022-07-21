المسيلة..وفاة طفل داخل مسبح في محطة خدمات ببوسعادة

لقي طفل يبلغ 11 سنة مصرعه، اليوم الخميس، داخل مسبح في محطة خدمات ببوسعادة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة، فإن هذا الطفل غرق في مسبح عمقه 3 أمتار.

طالع ايضا:المسيلة.. 5 جرحى في حالة خطيرة إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة

وحسب بيان للحماية المدنية بالمسيلة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة سيدي عيسى صبيحة اليوم الأربعاء في حدود الساعة 07سا 10د وخروج الإسعافات لأجل حادث مرور بين حافلة نقل الأشخاص ذات 24 مقعد و شاحنة من نوع G2 saviem بالمكان المسمى الوهيبات على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بلدية سيدي عيسى.

كما أشار المصدر، إلى أن الحادث خلف 05 مصابين لهم جروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 53 سنة. تم اسعافهم و نقلهم على متن سيارتي إسعاف شاحنة إطفاء إلى استعجالات سيدي عيسى.

طالع أيضا

المسيلة: وفاة امرأة و ابنتها في حادث مرور بأولاد دراج

لقيت امرأة و ابنتها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع باولاد دراج بولاية المسيلة.

و حسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد شهد الطريق الوطني رقم 40، بمنطقة الجرف باولاد دراج صبيحة اليوم حادث مرور مميت.

وهذا اثر اصطدام سيارة تجارية بعابرتي الطريق أين خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 61 سنة و ابنتها 41 سنة.

كما تم نقل الضحايا من طرف اسعافات الحماية إلى عيادة اولاد دراج.

وهران: وفاة شخص في حادث مرور