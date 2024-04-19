المسيلة: وفاة عون حماية مدنية إثر حادث مرور

لقي العون عمر غراب، مصرعه، إثر حادث مرور في طريقه لمكان العمل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الحجل.

للإشارة، فإن الفقيد توفى عن عمر 35 سنة، التحق بصفوف الحماية المدنية سنة 2013، متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم المدير الولائي للحماية المدنية المقدم طمار عبد القدوس أصالة عن نفسه. ونيابة عن جميع مستخدمي القطاع بأخلص عبارات التعازي والمواساة الى كل عائلة الفقيد. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.