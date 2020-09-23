المسيلة ..وفاة كهل في إصطدام بين سيارتين بالشعبة الحمراء

أخبار الجزائر
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المسيلة ..وفاة كهل في إصطدام بين سيارتين بالشعبة الحمراء
بقلم خالد زوبيري

لقي شخص حتفه، اليوم الأربعاء، في حادث مرور أليم، بالمكان المسمى الشعبة الحمراء ببلدية وولاية المسيلة .

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المنية بالولاية، فإن هذا الحادث المميت وقع على الساعة 14سا 47 دـ على مستوى الطريق الوطني رقم 45 ببلدية المسيلة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث الذي نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين من نوع “بيجو بارتنار”، خلف للاسف وفاة رجل يبلغ من العمر 54 سنة، واصابة شخص آخر اصابات مختلفة يبلغ من العمر 49 سنة.

وقد تم نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث.


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