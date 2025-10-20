الوطني المسيلة: وفاة مأساوية لطفلة في الثالثة من عمرها إثر هجوم كلاب ضالة بقلم قناة النهار نشر في 20 أكتوبر 2025 - 11:48 شارك غرِّد أرسل 75 0 المسيلة: وفاة مأساوية لطفلة في الثالثة من عمرها إثر هجوم كلاب ضالة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MDtiK اقرأ أيضا جامعة التكوين المتواصل بباب الزوار.. الأرضيات التعليمية محور يوم دارسي للطلبة الجدد الوطني 05 أكتوبر إجتماع وزير الصناعة مع مسؤولي مجمع “فيروفيال”.. تقييم إعادة بعث المشاريع المدرجة ضمن الأملاك المصادرة الوطني 11 أكتوبر رئيس مجلس النواب النيجيري تاج الدين عباس يحل بالجزائر الوطني 20 أكتوبر رئيس الجمهورية يهنئ المتربصات والمتربصين بمناسبة الدخول المهني الجديد الوطني 04 أكتوبر وزارة التجارة الداخلية توظف الوطني 09 أكتوبر الديوان الوطني للإحصائيات: تراجع وتيرة التضخم السنوي إلى 2.7 بالمائة الوطني 07 أكتوبر رئيس الجمهورية يوجّه بإنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الوطني 19 أكتوبر رزيق يشارك في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بسويسرا الوطني 19 أكتوبر Ooredoo الجزائر تبلغ عتبة الـ 15 مليون مشترك الوطني 19 أكتوبر تعيين زوهير ناصري رئيسا للمجموعة البرلمانية للأفلان الوطني 06 أكتوبر