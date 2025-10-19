المسيلة: وفاة مأساوية لطفلة في الثالثة من عمرها بعد هجوم كلاب ضالة بحي مزرير

توفيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، مساء اليوم، بحي مزرير بمدينة المسيلة، إثر هجوم من مجموعة كلاب ضالة.

وحسب ما أفاد به أحد المصادر، فإن الطفلة كانت بالقرب من منزلها قبل أن تتعرض لهجوم شرس من عدة كلاب قامت بسحبها. ما أدى إلى وفاتها في عين المكان متأثرة بجراحها العميقة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث، لنقل جثمان الطفلة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المسيلة.