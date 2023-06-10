المسيلة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 ٱخرين في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بولاية المسيلة. في وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 ٱخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت كل من وحدات الحماية المدنية بوسعادة ، بالمسيلة عين الحجل، الشلال والوحدة الرئيسية بعتاد 7 سيارات اسعاف و شاحنة اطفاء على الساعة الثالثة صباح. للمكان المسمى طريق وطني رقم 08 طريق خرمام لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة تشغل خط ( بسكرة _ الجزائر ) و سيارة.

كما خاف الحادث 40 جريح لهم اصابات متعددة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى بوسعادة للتكفل بهم. بالإضافة كذلك إلى نقل03 وفيات الى مصلحة حفظ الجثث.

من جهتها خضر والي المسيلة و كل من رؤساء دوائر بوسعادة و اولاد سيدي ابراهيم ، السلطات المحلية و الدرك الوطني.