المسيلة: وفاة 4 اشخاص وإصابة آخرين في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الحجل مدعومة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عيسى. على الساعة 09سا 20 د بمنطقة الناهية على مستوى الطريق الوطني رقم 08. في حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة

وخلف الحادث وفاة 04 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 61 سنة و5 سنوات. وإصابة طفلين اعمارهما 9 سنوات وسنة واحدة. تم اسعافهم ونقلهم إلى عيادة عين الحجل.

وسخرت الحماية المدينة لهذه العملية 30 عون بمختلف الرتب و5 آليات تدخل.