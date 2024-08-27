المسيلة: 11 ضحية إثر انقلاب سيارة من جسر سيدي عيسى

أصيب اليوم 11 شخصا في حادث مرور خطير ببلدية سيدي عيسى بالمسيلة. إثر انقلاب سيارة مغطاة وسقوطها من جسر “واد بوبيضة” على مستوى الطريق الوطني رقم 60 باتجاه “بني يلمان”.

وقع الحادث ظهر اليوم، وأسفر عن إصابات تتراوح أعمار المصابين بين 5 و72 سنة. حيث تعرضوا لكسور وجروح متفاوتة الخطورة. وقد وصفت حالة اثنين من المصابين بالحرجة.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية “بسيدي عيسى” على الفور وقامت بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى لتلقي العناية الطبية اللازمة.