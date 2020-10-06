المسيلة: 3سنوات حبسا نافذا و170 مليون سنتيم تعويض في حق ذابحي الأغنام بالدريعات

أدانت محكمة حمام الضلعة، صبيحة اليوم، المتهمين الثلاث في قضية ذبح 58 رأسا من الماشية التي وقعت الأسبوع الماضي بأعالي جبال الدريعات في بلدية حمام الضلعة، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وتعويض يقدر ب 170 مليون سنتيم للضحية.

المتهمون، تم توقيفهم نهاية الأسبوع المنصرم بعد تحريات لمصالح الدرك الوطني، أين تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة، الذي أمر بإيداعم الحبس المؤقت.

القضية كانت قد شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن أثارت إستياءا واسعا بسبب الطريقة الوحشية التي ذبحت بها الأغنام.

و لقي الضحية استعطافا من طرف المواطنين في المنطقة، بعد فقدانه لماشيته.