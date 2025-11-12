المسيلة: 3 جرحى إثر انفجار الغاز داخل شقة ببوسعادة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في انفجار شقة سكنية ناجم عن تسرب غاز البوتان. وقع ظهر اليوم بحي الباطن في بلدية بوسعادة ولاية المسيلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث سُجّل في حدود الساعة 12:02. داخل شقة تقع بالطابق الثالث من عمارة سكنية مكوّنة من أربعة طوابق.

الانفجار أسفر عن إصابة رجلين يبلغان من العمر نحو 49 سنة بحروق طفيفة، وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تعاني من آلام متفاوتة. حيث تم إسعافهم ونقلهم على الفور إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.

