المسيلة : 3 جرحى في حادث مرور بالطريق السياحي ببوسعادة

وقع حادث مرور مروّع، مساء اليوم الخميس، بالطريق السياحي ببلدية بوسعادة، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و34 سنة، أحدهم في حالة حرجة.

ووقع الحادث على الساعة 17:18 إثر اصطدام بين سيارتين، ما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية. إذ تنقل المركز المتقدم مدعوماً بالوحدة الثانوية ببوسعادة إلى مكان الحادث.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج.