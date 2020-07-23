المسيلة: 3 سنوات سجنا نافذا للمعتدي على مستخدمي المؤسسة الإستشفائية بعين الملح

أصدرت محكمة الجنح لعين الملح بولاية المسيلة، حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق شخص قام بالاعتداء على مستخدمي المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الملح وتحطيم بعض ممتلكاتها.

وأوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة أمس الأربعاء، بأنّ الشخص المعني بالحكم قام خلال الأسبوع المنصرم باقتحام المؤسسة العمومية الإستشفائية لعين الملح وحين حاول مستخدمو المؤسسة منعه قام بالاعتداء عليهم وسبهم وشتمهم كما حطم بعضا من ممتلكات المؤسسة وهشّم زجاج سيارات الإسعاف وثقب عجلاتها.

ووجهت للمعني حسب النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة تهم عديدة من بينها “الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه وتحطيم ملك الغير وملك عمومي والسب والشتم”.