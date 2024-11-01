المسيلة: 3 قتلى وجريحين في حادث مرور بسيدي عيسى

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب شخصان آخران في حادث مروري، وقع صباح اليوم الخميس، على الطريق الولائي رقم 08 بمنطقة القطفة في سيدي عيسى ولاية المسيلة.

الحادث، الذي وقع في الساعة 11:34 صباحا، نجم عن إصطدام شاحنة بسيارة. ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 10 و41 عاماً. وإصابة طفلين آخرين يبلغان من العمر 12 عاما وسنتين بإصابات متفاوتة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في سيدي عيسى على الفور. حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى لتلقي العلاج. كما تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى