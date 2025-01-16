المسيلة: 4 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين ببوطي السايح

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم، بمنطقة القطفة على الطريق الوطني رقم 40 (النقطة الكيلومترية 197) ببلدية بوطي السايح، ولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي عيسى في حدود الساعة 15:23 لإسعاف المصابين جراء اصطدام عنيف بين سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و32 سنة، تعرضوا لإصابات مختلفة، بالإضافة إلى حالة صدمة.

وقدمت فرق الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم على وجه السرعة إلى عيادة عين الحجل لتلقي العلاج.