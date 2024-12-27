المسيلة: 4 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بسيدي عيسى

شهدت منطقة ذراع الزقا، بمفترق الطرق على الطريق الوطني رقم 60 في بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، مساء اليوم، حادث مرور خطير أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث، الذي وقع في الساعة 21:02 مساءً، تمثل في اصطدام بين سيارتين. وفقًا لما أفادت به الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي عيسى، تتراوح أعمار المصابين بين 23 و37 عامًا، وقد تعرضوا لإصابات مختلفة نتيجة الحادث.

فرق الحماية المدنية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث قدمت الاسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.