المسيلة : 4 جرحى في حادث انحراف سيارة بمقرة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمقرة، اليوم الجمعة، في حادث مرور مروّع. وقع بمنطقة وادي مهية على الطريق الوطني رقم 40 ببلدية مقرة، ولاية المسيلة.

ووفقاً للبيان الرسمي للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة. ما أسفر عن إصابة أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاماً. الإصابات وُصفت بالمختلفة، وتفاوتت بين المتوسطة والخطيرة.

وباشرت الفرقة المتدخلة عمليات الإسعاف الميداني فور وصولها. إذ تم تقديم العناية الأولية للمصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى مقرة لتلقي العلاج اللازم.